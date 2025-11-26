В Кремле ждут визита Уиткоффа на следующей неделе

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков: в России ждут визита Уиткоффа на следующей неделе
Kevin Lamarque/Reuters

Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – подтвердил Песков, отвечая на вопрос о возможности приезда Уиткоффа в Москву на предстоящей неделе.

Согласно информации Bloomberg, в октябре месяце Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Позднее, как сообщается, Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудили этот вопрос, причем Дмитриев предложил неофициально передать американской стороне российскую версию документа. Дмитриев назвал данную публикацию ложной, а Ушаков отметил, что происходит «слив» и «прослушивание» разговоров, однако подчеркнул, что к этому не причастна Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.

