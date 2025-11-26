На Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры

AP: энергетический кризис на Украине повлиял на итоги переговоров с США

Энергетический кризис на Украине оказал влияние на результаты прошедших на прошлой неделе переговоров между Вашингтоном и Киевом по вопросам урегулирования. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Украинский энергетический кризис сыграл свою роль в переговорах о заключении мирной сделки на прошлой неделе», — сказал собеседник журналистов.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли Евросоюза и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в » target=«_blank»>материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине.