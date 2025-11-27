Путин анонсировал визит делегации США в Москву

Делегация представителей США должна приехать в Москву на следующей неделе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России.

Согласно информации Bloomberg, в октябре месяце Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Позднее, как сообщается, Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудили этот вопрос, причем Дмитриев предложил неофициально передать американской стороне российскую версию документа. Дмитриев назвал данную публикацию ложной, а Ушаков отметил, что происходит «слив» и «прослушивание» разговоров, однако подчеркнул, что к этому не причастна Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.