Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить свою власть в стране и создать видимость борьбы с коррупцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, Зеленский находится в трудном и безвыходном положении, поэтому пойдет на крайние меры, чтобы продержаться еще хоть какое-то время.

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинения в коррупции руководителю офиса президента Андрею Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову.

Также стало известно, что НАБУ уведомило об этом президента Украины Владимира Зеленского, после чего он принял решение о назначении Умерова и Ермака руководителями украинской переговорной делегации.

Украинские издания также отметили, что 25 ноября НАБУ допросило Умерова как свидетеля в рамках расследования дела о «бэк-офисе по легализации средств» бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Али Баба» .

Ранее в России отвергли вклад ЕС в достижение мира на Украине.