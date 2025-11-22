Зеленский утвердил состав делегации на переговорах по мирному плану Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по пунктам плана украинского урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера в Telegram.

Сообщается также, что «в эти дни состоятся консультации по шагам» для завершения конфликта, и Киев готов работать «максимально быстро, чтобы достичь реального мира». Украина «не будет преградой для мира», однако Киев намерен защищать «справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности», подчеркнули в офисе украинского лидера.

В состав делегации, как следует из указа Зеленского, в частности, вошли глава офиса президента Андрей Ермак (он ее и возглавил), руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о готовности России к мирным переговорам. Он отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине.

Сам Трамп выразил уверенность, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

Между тем Владимир Зеленский согласился работать с США над предложенным администрацией Трампа мирным планом. В ходе видеообращения к согражданам он также заявил, что Украине предстоит потерять либо достоинство, либо своего ключевого партнера.

Ранее депутат Верховной рады Гончаренко опубликовал мирный план Трампа из 28 пунктов.