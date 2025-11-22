На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский утвердил состав делегации на переговорах по мирному плану Трампа

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по мирному плану Трампа
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по пунктам плана украинского урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера в Telegram.

Сообщается также, что «в эти дни состоятся консультации по шагам» для завершения конфликта, и Киев готов работать «максимально быстро, чтобы достичь реального мира». Украина «не будет преградой для мира», однако Киев намерен защищать «справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности», подчеркнули в офисе украинского лидера.

В состав делегации, как следует из указа Зеленского, в частности, вошли глава офиса президента Андрей Ермак (он ее и возглавил), руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о готовности России к мирным переговорам. Он отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине.

Сам Трамп выразил уверенность, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

Между тем Владимир Зеленский согласился работать с США над предложенным администрацией Трампа мирным планом. В ходе видеообращения к согражданам он также заявил, что Украине предстоит потерять либо достоинство, либо своего ключевого партнера.

Ранее депутат Верховной рады Гончаренко опубликовал мирный план Трампа из 28 пунктов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами