В России отвергли вклад ЕС в достижение мира на Украине

Грушко: ни о каком вкладе стран ЕС в достижение мира на Украине речи не идет

Ни о каком вкладе стран Европейского союза в достижение мира на Украине речи не идет. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

По словам дипломата, многие в Евросоюзе допускают возможность вооруженного конфликта с Россией. Грушко подчеркнул, что в такую картину мира достижение урегулирования на Украине не вписывается.

Замглавы МИД считает, что линия стран-членов ЕС исключает достижение мира на Украине.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС предложили предоставить Украине гарантии безопасности, как у НАТО.