Депутат Рады назвал возможную «кличку» Ермака на пленках Миндича

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, изъятых НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), как «Али-Баба». Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в эфире IWPR.

По данным источников Железняка, «Алибаба» — это Ермак. Нардеп подчеркнул, что логика здесь простая: «Алибаба» — АБ — Андрей Борисович.

«И так как у него есть отдельная кличка, что-то мне кажется, он обо всей этой движухе в офисе Цукермана и на квартире Миндича прекрасно знал», — считает Железняк.

Депутат выразил уверенность, что Ермак был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с одним из главных подозреваемых, бизнесменом Тимуром Миндичем. По мнению Железняка, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет украинский лидер Владимир Зеленский.

«Алибабу», как одного из фигурантов громкого дела о коррупции в сфере энергетики, также упоминал глава САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) Украины Александр Клименко. По его словам, «Алибаба» после начала расследования НАБУ стал проводить совещания с силовиками, требуя остановить ведомство и наказать его детективов.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее депутат Рады назвал главу офиса Зеленского «Аллой Борисовной».