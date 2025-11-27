Вице-президент США высказался о мотиве стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома

Вэнс: власти США пока не выяснили мотив стрелявшего у Белого дома

Мотив стрелявшего в служащих Нацгвардии США в Вашингтоне пока не установлен, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления на военной базе Форт-Кэмпбелл.

Политик отметил, что власти еще выясняют детали инцидента.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Правоохранители задержали одного подозреваемого. Белый дом находится в режиме изоляции.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Truth Social. Он написал, что служащие Нацгвардии США в критическом состоянии, стрелявший в них тоже тяжело ранен. Политик пообещал, что задержанный «заплатит очень высокую цену». Вскоре стало известно, что нацгвардейцы не выжили.

Ранее в двух городах США произошла стрельба в день зажжения огней на елке.