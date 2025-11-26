У Белого дома произошла стрельба, есть раненые

В Вашингтоне произошла стрельба у Белого дома, ранены два нацгвардейца

В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома, ранены двое служащих Нацгвардии США. Об этом сообщает ABC News.

В полиции рассказали, что стрельба началась около 14:20 (23:20 мск) у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.

В прошлом мае в двух сотрудников израильского посольства в США выстрелили у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям сотрудников посольства. Резонансная расправа произошла на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвовали в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа.

Ранее в двух городах США произошла стрельба в день зажжения огней на елке.