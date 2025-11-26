Один человек задержан после стрельбы в центре столицы США

Полиция задержала человека, подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил полицейский департамент столицы США.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Полиция порекомендовала горожанам не появляться в этом районе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и следит за ситуацией.

В мае прошлого года в двух сотрудников израильского посольства в США выстрелили у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины.

Трамп назвал случившееся актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям сотрудников посольства. Резонансная расправа произошла на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвовали в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа.

Ранее в США притворившийся полицейским мужчина расстрелял политиков-демократов.