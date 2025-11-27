На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом изолирован после стрельбы поблизости

В Белом доме сообщили о режиме изоляции после стрельбы у здания
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

После стрельбы в Вашингтоне Белый дом находится в режиме изоляции, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя администрации США.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Truth Social. Он написал, что служащие Нацгвардии США в критическом состоянии, стрелявший в них тоже тяжело ранен. Политик пообещал, что задержанный «заплатит очень высокую цену».

Прошлым летом в штате Миннесота на Среднем Западе США неизвестный выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов. Подозреваемым был белый мужчина с каштановыми волосами. Он был одет в черный бронежилет поверх синей рубашки и брюк и выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Прибывшие на место происшествия правоохранители вступили с ним в перестрелку, но мужчине удалось скрыться.

Ранее в столице США расправились с израильскими дипломатами.

