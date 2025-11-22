Во втором городе США произошла стрельба в день зажжения огней на елке

В Чикаго при стрельбе после церемонии зажжения елки пострадали 8 человек

В центре Чикаго произошла стрельба после зажжения огней на городской рождественской елке, передает ABC.

В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером 21 ноября. В результате стрельбы были ранены восемь человек, а 14-летний подросток получил несовместимые с жизнью травмы.

Как отметил телеканал, сначала правоохранители во время патрулирования в районе улицы Норт-Стейт-стрит заметили большую группу людей у театра «Чикаго». Полицейские услышали выстрелы, и находившиеся там горожане разбежались. При этом пострадали семь человек.

Меньше чем через час офицеры полиции отреагировали на информацию о стрельбе у дома №100 по улице Саут-Дирборн-стрит. Там они обнаружили двух раненых. Одним из них был 14-летний подросток. Вторым — 18-летний юноша, которого госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением ноги, сообщил телеканал.

До этого в американском городе Конкорд в штате Северная Каролина тоже произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке. Четверо человек получили при этом огнестрельные ранения, их доставили в больницу.

Ранее в США притворившийся полицейским мужчина расстрелял политиков-демократов.