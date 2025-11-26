Трамп отреагировал на стрельбу у Белого дома

Пострадавшие при стрельбе у Белого дома служащие Нацгвардии США находятся в критическом состоянии, написал в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

Политик рассказал, что стрелявший в них тоже тяжело ранен и будет наказан.

«Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену», — сказал глава государства.

Он также отметил работу полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Стрельба произошла в Вашингтоне 26 ноября около 14:20 (23:20 мск) у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.

Прошлым летом в штате Миннесота на Среднем Западе США неизвестный выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов. Подозреваемым был белый мужчина с каштановыми волосами. Он был одет в черный бронежилет поверх синей рубашки и брюк и выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Прибывшие на место происшествия правоохранители вступили с ним в перестрелку, но мужчине удалось скрыться.

Ранее в столице США расправились с израильскими дипломатами.