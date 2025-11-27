На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое бойцов Нацгвардии США погибли после стрельбы у Белого дома

Двое бойцов Национальной гвардии США погибли после стрельбы у Белого дома. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси на своей странице в социальной сети Х.

«С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые получили огнестрельные ранения сегодня днем в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений», — сообщил чиновник.

Позднее Морриси сообщил, что в Чарлстон (столица Западной Вирджинии) поступают противоречивые сведения о состоянии раненых бойцов. Губернатор пообещал предоставить общественности более точную информацию после прояснения ситуации.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами в Вашингтоне произошла стрельба. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.

Инцидент произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп в этот момент находился во Флориде.

Ранее Трамп отреагировал на стрельбу у Белого дома.

