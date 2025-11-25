В Кремле прокомментировали данные о контактах представителей РФ и США по Украине

Песков: Кремль следит за сообщениями о встрече представителей России и США в ОАЭ

В Кремле внимательно следят за публикациями в СМИ о возможных контактах между представителями России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает KP.RU.

По его словам, пока у Москвы нет никаких данных о подобных встречах.

«Нам по-прежнему нечего сообщить», — сказал представитель Кремля.

Телеканал CBS сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби 24 ноября.

Позднее издание Politico узнало, что 25 ноября в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее Песков не исключил контакты Путина и Трампа.