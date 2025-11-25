СМИ сообщают о встрече Дрисколла с российскими чиновниками в Абу-Даби

CBS: министр армии США Дрисколл встретился с чиновниками РФ в Абу-Даби

Министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби в понедельник. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Дрисколл планирует продолжить переговоры с российской стороной во вторник. Американский министр намерен обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.