Песков не исключил контакты Путина и Трампа

Песков: в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по Украине

В какой-то момент настанет время для контактов России и США по мирному плану американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва ожидает, что Вашингтон поделится планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам.

«В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

