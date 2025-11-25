На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр армии США представит российским чиновникам сокращенный мирный план по Украине

Дрисколл 25 ноября представит в ОАЭ чиновникам РФ план США по Украине
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр армии США Дэниел Дрисколл 25 ноября в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что это тот план, который представители США и Украина обсуждали 23 ноября в Швейцарии.

Незадолго до этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби 24 ноября.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
