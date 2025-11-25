На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не смогли прокомментировать информацию СМИ о встрече Дрисколла и российских чиновников

Песков не смог прокомментировать данные о встрече Дрисколла и чиновников из РФ
true
true
true
close
Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла и российских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ», — поделился Песков.

Он уточнил, что все сообщения СМИ в Кремле анализируют.

25 ноября газета Politico писала, что Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Незадолго до этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби 24 ноября.

Позже телеканал CNN сообщал, что встреча Дрисколла с представителями РФ в Абу-Даби станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по мирному плану Штатов на «более высоком уровне».

Как отмечает CNN, российская делегация принимает участие в переговорах с Дрисколлом с одобрения президента РФ Владимира Путина.

Ранее Фон дер Ляйен назвала «основные принципы» по решению конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами