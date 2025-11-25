В Кремле не смогли прокомментировать информацию СМИ о встрече Дрисколла и российских чиновников

Песков не смог прокомментировать данные о встрече Дрисколла и чиновников из РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла и российских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ», — поделился Песков.

Он уточнил, что все сообщения СМИ в Кремле анализируют.

25 ноября газета Politico писала, что Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Незадолго до этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби 24 ноября.

Позже телеканал CNN сообщал, что встреча Дрисколла с представителями РФ в Абу-Даби станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по мирному плану Штатов на «более высоком уровне».

Как отмечает CNN, российская делегация принимает участие в переговорах с Дрисколлом с одобрения президента РФ Владимира Путина.

