Фон дер Ляйен назвала «основные принципы» по решению конфликта на Украине

Фон дер Ляйен: вопрос о территории Украины и ее армии должен решаться Киевом
Florence Lo/Reuters

Вопрос о территориях Украины и численности вооруженных сил страны должен решаться в Киеве. Об этом в своем заявлении сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вот наши основные европейские принципы, по продвижению вперед: территория и суверенитет Украины должны уважаться. Только Украина, как суверенное государство, может принимать решения относительно своих вооруженных сил, выбор своей судьбы — в ее собственных руках», — подчеркнула она.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

Переговоры о мире на Украине
