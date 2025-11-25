СМИ раскрыли подробности встречи Дрисколла с представителями России

CNN: встреча Дрисколла с РФ в Абу-Даби — основа для контактов на высоком уровне

Встреча министра армии США Дэна Дрисколла с представителями РФ в Абу-Даби станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по мирному плану Штатов на «более высоком уровне». Об этом сообщает телеканал CNN.

«По словам чиновника, переговоры с Россией, состоявшиеся после американо-украинских переговоров в Женеве в минувшие выходные, призваны заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне в будущем», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает CNN, российская делегация принимает участие в переговорах с Дрисколлом с одобрения президента РФ Владимира Путина.

Дрисколл 25 ноября в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее Фон дер Ляйен назвала «основные принципы» по решению конфликта на Украине.