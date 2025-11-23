На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио ответил на информацию об отречении США от мирного плана по Украине

Рубио отверг заявления об отречении от мирного плана по Украине
Сергей Булкин/РИА Новости

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что мирный план по украинскому урегулированию разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что автором мирного предложения выступили Соединенные Штаты.

«План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях РФ. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Рубио.

Ранее ряд американских сенаторов заявили, что Рубио якобы попытался указать на непричастность Вашингтона к разработке плана по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США планируют в ближайшее время провести переговоры с Россией по плану урегулирования украинского конфликта.

23 ноября в Женеве пройдут переговоры между представителями США и Украины по поводу американского мирного плана.

В пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план Вашингтона до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план США по Украине.

