Трамп назвал «подходящий» дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире радио Fox News, что считает ближайший четверг подходящим дедлайном для рассмотрения Украиной его плана.

«Четверг подходит для дедлайна по плану в том, что касается Украины», — отметил глава Белого дома.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

