Делегация Украины прибыла в Швейцарию

Умеров и делегация Украины приехали в Швейцарию на переговоры по плану Трампа
true
true
true

Делегация Украины и секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями США и стран Европы по поводу нового мирного плана американского президента Дональда Трампа. Видео опубликовала «Страна.ua».

До этого стало известно, что Киев отправит в Женеву делегацию для переговоров с США 23 ноября. Возглавит ее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, которого подозревают в коррупции. Он фигурирует в скандале, связанном с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича. В Верховной раде призвали к отставке Ермака, а в Киеве прошла акция протеста с требованием его ареста, однако президент Владимир Зеленский оставил соратника на посту.

Перед переговорами в Швейцарии Умеров заявил, что «Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов», а диалог «призван согласовать видение дальнейших шагов». Он оценил участие Вашингтона в мирном урегулировании конфликта и пообещал, что Киев будет действовать ответственно, профессионально и последовательно.

Ранее был опубликован полный текст нового мирного плана Трампа из 28 пунктов.

Новости Украины
