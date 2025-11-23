CМИ сообщили о планах США провести переговоры с Россией

CNN: США планируют в ближайшее время провести переговоры с РФ по мирному плану

США планируют в ближайшее время провести переговоры с Россией по плану урегулирования украинского конфликта, предложенного Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназваного американского чиновника.

По его словам, соответствующая встреча делегаций РФ и Соединенных Штатов «пройдет скоро», но не в Женеве. Источник не уточнил, где и когда она состоится.

23 ноября в Женеве пройдут переговоры между представителями США и Украины по поводу американского мирного плана.

В пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план Вашингтона до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план США по Украине.