«Противостояние лишь будет отложено»: в Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине

Депутат Журавлев заявил, что план Трампа по Украине не может привести к устойчивому миру

Мирный план США по Украине не приведет к устойчивому миру, который возможен лишь при однозначной победе России на фронте. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Странно было бы приравнивать план, который представили Соединенные Штаты, к требованиям России. Любые договоренности, предложенные США или ЕС никогда не приведут к устойчивому миру. Целиком и полностью конфликт может быть разрешен только в случае нашей однозначной победы на фронте и украинской капитуляции. Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия. При любом другом исходе противостояние лишь будет отложено», — сказал он.

Журавлев отметил, что Украина все равно будет представлять угрозу, поэтому подписание такого мира не интересах России.

«Американская идея заключается в том, чтобы оставить Украину в качестве сдерживающего фактора для России. Усеченная и в территориальном, и в военном смысле, она все равно будет представлять для нас значительную угрозу, и на западных границах придется держать армию. У США таким образом окажутся развязанными руки для готовящегося противостояния с Китаем. Надеюсь, что на такие провокации российская сторона не согласится, как бы ни пытались представители США изобразить, будто подписание такого договора в наших интересах», — добавил он.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не поддержали «оптимистичный настрой» по поводу подписания Зеленским плана США.