На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Противостояние лишь будет отложено»: в Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине

Депутат Журавлев заявил, что план Трампа по Украине не может привести к устойчивому миру
close
The White House via Twitter/Reuters

Мирный план США по Украине не приведет к устойчивому миру, который возможен лишь при однозначной победе России на фронте. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Странно было бы приравнивать план, который представили Соединенные Штаты, к требованиям России. Любые договоренности, предложенные США или ЕС никогда не приведут к устойчивому миру. Целиком и полностью конфликт может быть разрешен только в случае нашей однозначной победы на фронте и украинской капитуляции. Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия. При любом другом исходе противостояние лишь будет отложено», — сказал он.

Журавлев отметил, что Украина все равно будет представлять угрозу, поэтому подписание такого мира не интересах России.

«Американская идея заключается в том, чтобы оставить Украину в качестве сдерживающего фактора для России. Усеченная и в территориальном, и в военном смысле, она все равно будет представлять для нас значительную угрозу, и на западных границах придется держать армию. У США таким образом окажутся развязанными руки для готовящегося противостояния с Китаем. Надеюсь, что на такие провокации российская сторона не согласится, как бы ни пытались представители США изобразить, будто подписание такого договора в наших интересах», — добавил он.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, КрымДонецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не поддержали «оптимистичный настрой» по поводу подписания Зеленским плана США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами