Пушков: реакция Джонсона на план по Украине — причина отнестись к нему серьезно

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал негативную реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на мирный план США по урегулированию украинского конфликта.

Как отметил сенатор, экс-премьер Соединенного Королевства, который является «открытым врагом России», назвал этот американский документ «предательством Украины», а также заявил, что он предусматривает «военную кастрацию» украинского государства.

«Что же, реакция Джонсона — еще одна причина отнестись к плану Трампа серьезно», — написал Пушков.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план Вашингтона до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

