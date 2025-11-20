Великобритания разделяет стремление президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, однако Россия могла бы сделать это сама, выведя войска с территории республики. Таким образом представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства прокомментировал информацию о появлении мирного плана и давлении на Киев, пишет Reuters.

«Россия могла бы сделать это [установить мир на Украине] завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение», — сказал представитель МИД.

В то же время он подчеркнул, что Лондон «разделяет стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне».

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

