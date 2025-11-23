Борис Джонсон назвал мирный план США «полным предательством» Украины

Мирный план США по Украине является «полным предательством» украинского государства. Об этом в колонке для издания Daily Mail написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, этот американский документ предусматривает «военную кастрацию» Украины. Экс-премьер сравнил план с «Мюнхеном», имея в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому Британия и Франция позволили нацистской Германии оккупировать Чехословакию.

Джонсон также назвал документ «полной капитуляцией так называемых друзей Украины». Он считает, что Киев получил «ультиматум о начале переговоров на этих позорных условиях».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план Вашингтона до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Джонсон заявил, что судьба Украины не связана с ее территориями.