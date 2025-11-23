США могут начать новую фазу операций против Венесуэлы

Reuters: США могут в ближайшие дни начать новую фазу операций против Венесуэлы

США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных американских чиновников.

По их информации, вероятными являются тайные операции Соединенных Штатов против венесуэльского президента Николаса Мадуро, включая попытку его свержения.

На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

16 ноября авианосец США Gerald R. Ford прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации с Венесуэлой. На борту боевого корабля находятся десятки тактических самолетов.

За день до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

14 ноября Пентагон объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

