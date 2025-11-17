Эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу

Имеющихся в Карибском бассейне сил США хватит для вторжения в Венесуэлу, но не для закрепления внутри страны, конфликт обернется для Вашингтона повторением войны во Вьетнаме. Об этом РИА Новости заявил офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать «новым Вьетнамом», — сказал Фариназу.

По его словам, Венесуэла является большой страной с многомиллионным населением, а Каракас обладает крупным ополчением. Кроме того, у Венесуэлы хорошо вооруженная регулярная армия, подчеркнул военный.

16 ноября стало известно, что Соединенные Штаты готовы при необходимости развернуть свои сухопутные войска в Венесуэле.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

15 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

Ранее Трамп не исключил переговоров с Мадуро.