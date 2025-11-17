Трамп не исключил, что США проведут наземную операцию в Венесуэле

Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. Его слова передает ТАСС.

«Я ничего не исключаю», — заявил Трамп в Белом доме.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

Спустя несколько дней стало известно, что Соединенные Штаты готовы при необходимости развернуть свои сухопутные войска в Венесуэле.

