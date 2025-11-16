Авианосец США прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации с Венесуэлой

Американский авианосец USS Gerald R. Ford во главе ударной группы прибыл в Карибское море. Об этом сообщают ВМС США.

Там отметили, что крупнейший в мире авианосец с 4 тыс. чел. экипажа прошел через пролив Анегад и вошел в Карибское море. На борту боевого корабля также находятся десятки тактических самолетов.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а американский президент Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

Ранее СМИ узнали, как администрация США оправдывает удары по венесуэльским судам.