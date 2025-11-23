Лидеры Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры с Зеленским

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8, в это объединение входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) в субботу, 22 ноября, провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на сайте шведского правительства.

В нем сказано, что государства выразили полную поддержку решениям украинского конфликта, которые бы обеспечили большую безопасность и стабильность Украине и Европе. Кроме того, они заверили, что будут продолжать вооружать Киев, а также поддерживать усиление санкций и другие экономические меры, пока идет конфликт.

Накануне Bloomberg сообщил, что Евросоюз стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По словам источников агентства, подход европейских лидеров осторожен, однако фактически «они пытаются переписать большую часть документа» и представить нововведения как «конструктивные обновления».

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план США до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.