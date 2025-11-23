На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры с Зеленским

Лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки провели телефонный разговор с Зеленским
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8, в это объединение входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) в субботу, 22 ноября, провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на сайте шведского правительства.

В нем сказано, что государства выразили полную поддержку решениям украинского конфликта, которые бы обеспечили большую безопасность и стабильность Украине и Европе. Кроме того, они заверили, что будут продолжать вооружать Киев, а также поддерживать усиление санкций и другие экономические меры, пока идет конфликт.

Накануне Bloomberg сообщил, что Евросоюз стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По словам источников агентства, подход европейских лидеров осторожен, однако фактически «они пытаются переписать большую часть документа» и представить нововведения как «конструктивные обновления».

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план США до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами