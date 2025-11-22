На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа

Guardian: США решили угрожать Украине последствиями отказа от плана Трампа
Mariam Zuhaib/AP

США «угрозами принуждают» Украину согласиться на мирную сделку, предложенную американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

«Американские официальные лица сообщили союзникам по НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть президента Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения в ближайшие дни под угрозой того, что если Киев ее не подпишет, то в будущем его ждет гораздо более худшая сделка», — говорится в статье.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, заявив, что Украина оказалась перед сложным выбором — лишиться достоинства или потерять ключевого партнера.

Он также согласился работать над планом США по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следовало заключить мирную сделку с Россией еще год или два назад.

