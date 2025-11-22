Европа «отчаянно» хочет выиграть Украине время, чтобы переписать план США

Bloomberg: ЕС пытается выиграть для Украины время, чтобы переписать план Трампа

ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

«Европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть Украине больше времени для выработки новых рамок прекращения огня с Россией после того, как администрация Трампа ввела крайний срок на День благодарения (27 ноября – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

По словам источников, подход европейских лидеров осторожен, однако фактически «они пытаются переписать большую часть документа» и представить нововведения как «конструктивные обновления».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.