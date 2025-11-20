В Раде опубликовали мирный план Трампа

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

Он состоит из 28 пунктов, которые касаются военных договоренностей, экономического блока, восстановления Украины, России в мировой системе, энергетики и спецобъектов.

В нем говорится, что в случае принятия, суверенитет Украины будет защищен, страна получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО, которое не размещает войска на Украине.

Численность ВСУ ограничивается. Украина остается безъядерным государством.

Касаемо территорий, Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Херсон и Запорожье — «замороженными» на линии соприкосновения. Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем России де-факто. Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Кроме того, США и Россия создают рабочую группу. Москва юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

США и Европа запустят крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины. С России постепенно снимут санкции и вернут в G8, также предполагается долгосрочное экономическое сотрудничество США-Россия.

Помимо этого, на Украине должны пройти выборы через 100 дней после подписания соглашения. Полная амнистия всем участникам конфликта.

Контроль будет осуществлять «Совет мира» под руководством Трампа. После подписания документа должно произойти немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта «прямо сейчас».