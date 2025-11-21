Зеленский согласился работать над планом Трампа. На какие уступки придется идти Украине?

Владимир Зеленский заявил, что готов работать с США над предложенным администрацией Дональда Трампа планом урегулирования. Документ, копию которого украинскому лидеру передал министр армии США Дэниел Дрисколл, включает территориальные, военные и экономические положения. В ЕС подчеркивают, что не участвовали в разработке этого плана.

После переговоров с министром армии США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский заявил ему, что он готов работать с Белым домом над предложенным Вашингтоном планом по установлению мира на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники среди украинских и американских официальных лиц.

В публикации отмечается, что Дрисколл представил Зеленскому письменную копию плана, с которой он ознакомился и «был настроен более примирительно», чем ранее.

«Было принято решение попытаться работать над этим вместе, чтобы сделать мир возможным», — сказал украинский чиновник.

В свою очередь, американский чиновник заявил Axios, что «администрация Трампа поступает ответственно и ищет способы положить конец конфликту на Украине». Эта информация совпадает с официальным заявлением самого Зеленского.

«Сегодня во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — заявил он.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана Трампа по урегулированию конфликта — либо же об этом ей ничего не известно. На 21 ноября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назначил переговоры с европейскими представителями относительно предложенного соглашения.

О чем говорится в плане Трампа

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале пункты мирного плана . В нем можно выделить несколько основных разделов. Точность изложенного не подтверждена.

Территориальные вопросы

* Крым и Донбасс признаются де-факто российскими, граница в Херсонской и Запорожской областях «замораживается» по линии столкновения;

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под фактическим контролем России;



Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

* НАТО не размещает войска на Украине;

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу;



Для ведения диалога по безопасности между США, НАТО и РФ создается американо-российская рабочая группа;



После подписания соглашения должно последовать немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям .

Экономика и финансы

* США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины, который будет включать $100 млрд замороженных российских активов, еще $100 млрд Европа добавит со своей стороны;

Остальные замороженные активы Центробанка РФ пойдут на совместные американо-российские проекты;



Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, выработанная электроэнергия будет поровну распределяться между Россией и Украиной;



США помогут в восстановлении украинской газовой инфраструктуры.

Санкции

* С России будут постепенно сняты существующие санкции;

Между США и Россией будет налажено долгосрочное экономическое сотрудничество;



Россия вернется в G8, «Большую восьмерку».

Гарантии

* Соглашение юридически обязательно для всех сторон;

Контроль над его выполнением будет осуществлять «совет мира» под руководством президента США Дональда Трампа.



Нарушения будут караться санкциями.

В беседе с газетой «Взгляд» политолог Алексей Нечаев высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к реальному диалогу с Россией, а его резкое изменение риторики — это попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала. По его словам, в искренность Зеленского не верят и США, однако для Вашингтона это «окно возможностей», чтобы навязать Киеву свою версию мирного соглашения.

Политолог Александр Асафов в комментарии для «Царьграда» отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в возобновлении мирных переговоров по решению украинского конфликта, поскольку в перспективе это «еще одна медаль в копилку прекращенных конфликтов Трампом».