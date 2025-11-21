Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Путин: РФ готова мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика СВО

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика боевых действий, ведущая к достижению целей военными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с Совбезом.

По его словам, новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине.

«Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что если Киев откажется от мирного урегулирования, то Россию это тоже устроит, поскольку текущая динамика боевых действий ведет к достижению целей СВО военным путем.

«И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы», — заявил глава государства.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов РФ. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Украина и страны ЕС работают над альтернативой мирному плану США.