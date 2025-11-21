На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Путин: РФ готова мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика СВО
true
true
true

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика боевых действий, ведущая к достижению целей военными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с Совбезом.

По его словам, новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине.

«Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что если Киев откажется от мирного урегулирования, то Россию это тоже устроит, поскольку текущая динамика боевых действий ведет к достижению целей СВО военным путем.

«И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы», — заявил глава государства.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов РФ. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Украина и страны ЕС работают над альтернативой мирному плану США.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами