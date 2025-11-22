В МИД рассказали, возможны ли новые контакты Путина и Трампа

Рябков: вопрос о новой встрече Путина и Трампа стоит на повестке дня

Вопрос о проведении новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стоит на повестке дня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, сторонам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта, нельзя отходить от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже.

Представители России по разным линиями и на всех уровнях неоднократно излагали коллегам в США логику, которая стоит за таким подходом, поиски пути вперед продолжаются, отметил Рябков.

Москва хотела бы рассчитывать, что американская администрация приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта Путина и Трампа, который просто не может не быть результативным, вызрели, добавил замглавы МИД РФ.

Путин и Трамп провели саммит в Анкоридже 15 августа — главной темой переговоров стала ситуация на Украине. После встречи стороны заявили о «существенном прогрессе», однако не подписали никаких соглашений. Президент РФ тогда выразил надежду, что Киев не будет препятствовать усилиям сторон. Глава Белого дома заявил, что ответственность за достижение соглашения лежит на украинском президенте.

20 ноября на Украине опубликовали 28 пунктов мирного плана Трампа. Документ включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Путин сообщил, что новый план США по Украине обсуждался еще до саммита в Анкоридже, однако переговоры были поставлены на паузу из-за отказа Украины. Москва уже получила текст документа, но пока не обсуждала его с Вашингтоном из-за позиции Киева.

Ранее мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины.