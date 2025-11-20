Мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины

Мирный план из 28 пунктов по урегулированию конфликта Москвы и Киева является «повторяющимся кошмаром» для Украины и Европы, поскольку открывает перспективы сотрудничества президентов Дональда Трампа и Владимира Путина с целью давления на Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как пишут авторы, «редко когда наблюдался столь вопиющий и циничный контраст между публичными заявлениями и частными действиями». Пока Трамп выражал недовольство Россией и вводил санкции, стороны вели диалог об урегулировании конфликта, говорится в тексте.

«Результат этих и других встреч – именно то, к чему Путин стремился всегда: согласие США на дружественные России условия урегулирования войны на Украине. Словно в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с Путиным, чтобы навязать Владимиру Зеленскому мирное соглашение», — сообщает The Telegraph.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

Ранее на Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с Россией.