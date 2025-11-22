Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам форума Евросоюза, стран Азии и Океании указала на две ловушки мирного плана США по Украине. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Каллас считает, что с помощью мирного плана американского президента Дональда Трампа Росси хочет помешать обсуждению «репарационного кредита» за счет ее активов. Также Россия хочет бежать введения санкций против своей нефти.

«Мы должны ... твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — поделилась Каллас.

22 ноября газета Politico писала, что все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

21 ноября газета Bild сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и обсудил с ним американский план по урегулированию ситуации на Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор «доверительным и обстоятельным».

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.