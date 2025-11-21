Путин высказался по поводу нового мирного плана Трампа

Путин: мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине

Новый мирный план американского лидера Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза России.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — отметил глава государства.

По словам Путина, Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против.

При этом президент заверил, что Россия готова к мирному решению.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Украину в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

