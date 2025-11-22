Вэнс раскрыл, каким должен быть план урегулирования на Украине

Вэнс: план урегулирования на Украине должен быть приемлемым для России и Киева

Любой план урегулирования конфликта на Украине должен быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева. Об этом в социальной сети Х заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также он отметил, что соответствующий план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится снова.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета безопасности РФ, что новый мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против.

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

