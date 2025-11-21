На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине

Политолог Гуреев: США чувствуют, что проигрывают в противостоянии с РФ
Jonathan Ernst/Reuters

Стремление Вашингтона как можно скорее заключить мир на Украине вызвано отнюдь не заботой о Киеве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«Мы сами видим, что американцы очень хотят как можно быстрейшего заключения мирных соглашений. Почему американцы торопятся? По двум причинам. Первая причина: американцы, как никто иные, чувствуют, что они в этой войне проигрывают», — сказал эксперт.

Вторая причина, по его словам, — внутренняя политика США. Главе белого дома Дональду Трампу необходима«галочка» о завершении конфликта. Однако для России спешка в угоду Вашингтону неприемлема, подчеркнул Гуреев.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что лидер страны Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день президент РФ Владимир Путин, во время посещения одного из командных пунктов российской группировки войск «Запад» заявил, что важнейшей задачей остается безусловное достижение целей СВО.

Ранее стало известно, что США посылают Киеву сигналы о прекращении военной поддержки.

