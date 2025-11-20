На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде назвали кандидата на роль главы временного правительства

Депутат Рады Скороход: Залужный может стать главой временного правительства
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный может вернуться на родину, чтобы возглавить временное правительство. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на украинском YouTube-канале «Суперпозиция».

«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — сообщила Скороход.

По ее словам, Залужного во главе временного правительства Украины хотят видеть США и Великобритания. Скороход уточнила, что основными задачами временного правительства станет ведение мирных переговоров с Россией, а также подписание соглашения о прекращении огня и подготовка к президентским выборам.

18 ноября депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Раде и потребовали отставки всего правительства.

Позже в этот же день партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» присоединилась к требованию коллег в Верховной раде отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию.

Бунт в Верховной раде назревает на фоне расследования уголовного дела в отношении бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции в сфере энергетики. По данным источников, в этом деле в том числе фигурирует глава офиса президента Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, на пленках Миндича, изъятых НАБУ, он упоминается как «Али-Баба» (АБ — Андрей Борисович).

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского.

