Политолог допустил импичмент Зеленского

Политолог Журавлев: Зеленскому грозит импичмент на фоне скандала с Миндичем
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовному делу, возбужденному в отношении его соратника, бизнесмена Тимура Миндича. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

«Он может быть привлечен к этому делу, может произойти импичмент», — заявил эксперт.

При этом он добавил, что дальнейшая судьба Зеленского полностью зависит от американцев. Сейчас стоит вопрос: готовы ли они его поддержать или будут «сносить». По мнению политолога, как только Зеленский перестанет быть им нужен, то его сразу отстранят от должности за серьезные правонарушения и злоупотребления властью.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко со ссылкой на документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили, что имя Владимира Зеленского всплыло в обвинительном заключении по делу в отношении его соратника, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. В документе говорится, что не позднее января—февраля 2025 года Тимур Миндич, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения и наличием дружеских отношений с Зеленским, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации преступлений в различных сферах экономики Украины.

Также в документе указано, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии экс-министра обороны Рустема Умерова и бывшего главы министерства энергетики Украины Германа Галущенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский самостоятельно не покинет пост президента Украины.

Новости Украины
