Тимошенко предложила единственный для Украины выход из критической ситуации

Партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» присоединилась к требованию коллег в Верховной раде отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию. Об этом Тимошенко заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

По словам бывшего премьера Украины, еще с февраля 2022 года «необходимо было создать коалицию и правительство национального единства». Кроме того, она призвала сделать невозможной «бесконтрольную и непрофессиональную монополию одной политической силы».

«Я уверена, что сейчас это единстенный выход из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — заявила Тимошенко.

18 ноября агентство УНИАН сообщило, что депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина.

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, который расследует НАБУ. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского, в частности, глава его офиса Андрей Ермак, но и он сам. Однако правоохранительные органы, расследующие дело, пока не делали никаких официальных заявлений на эту тему.

