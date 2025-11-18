Порошенко со сторонниками потребовали отставки правительства Украины

Депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина. Об этом сообщило агентство УНИАН.

«В Раде снова неспокойно: партия Пороха заблокировала трибуну с требованием отправить в отставку весь кабмин, в заседании объявлен перерыв», — говорится в публикации.

По данным УНИАН, 18 ноября Рада должна была проголосовать за отставку Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины, а также министра энергетики Светланы Гринчук.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что внутри правящей партии «Слуга народа» назревает бунт среди депутатов. Они угрожают выйти из фракции и «развалить монобольшинство», если президент Украины Владимир Зеленский не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. С подобным требованием, по данным издания «Страна.ua», также выступили оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос».

Отмечается, что бунт в Верховной раде назревает на фоне расследования уголовного дела против бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции в сфере энергетики. По данным источников, в этом деле также фигурирует Андрей Ермак. По словам Железняка, на пленках Миндича, изъятых НАБУ, он упоминается как «Али-Баба» (АБ — Андрей Борисович).

Ранее СМИ сообщили об опасности для Зеленского из-за коррупционного скандала.