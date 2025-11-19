Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал обвинения Польши в адрес России из-за инцидента на ж/д безосновательными.

«К сожалению, здесь мы ничего сделать не можем. Как правило, все эти обвинения носят абсолютно безосновательный характер и голословны», — сказал представитель Кремля.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

В тот же день премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

Ранее в Польше призвали показать беспощадность после диверсии на железной дороге.